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أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية اللذين تمت ترقيتهم

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أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية اللذين تمت ترقيتهم أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية اللذين تمت ترقيتهم

م

الاسم

1

خولة سالم عبيد راشد البادي

2

عواطف محفوظ محمد علي الشحي

3

شيخة علي مطرمحمد الكيبالي

4

عائشة محمد أحمد محمد الحار

5

شيخة إبراهيم محمد سلطان رابوي

6

فاطمة صالح أحمد صالح الصويلح

7

بدرية سالم يوسف البحير

8

أمل عبدالله محمد سعيد الختي

9

هدى إبراهيم محمد حسن المنصوري

10

بدرية علي عبدالله علي البحار

11

أسماء عبدالصمد علي عبدالصمد الكيتوب

12

شيخة مالك أحمد بن مالك

13

سعاد عبد الرحمن عبدالله شنجل

14

شيخة عبدالرحمن محمد سعيد الحديوي

15

إبتسام عبدالله علي الشامي

16

وفاء محمد حمدان أحمد

17

كفاح الماس راشد الماس

18

فاطمة علي محمد ناصر بن قعشر

19

فاطمة علي محمد عبيدالله بن درويش

20

فاطمة أحمد علي مطر امباسي

21

فوزية محمد راشد أحمد الشحي

22

أماني علي محمد راشد القاسمي

23

عائشة حمد عبيد سيف الزعابي

24

وفاء مال الله محمد الشحي

25

داليا فيصل بن سالم بن محمدالقاسمي

26

أمل سالم جاسم علي شكر

27

فاطمة مصبح حمد راشد البثرة

28

شيخة أحمد جمعة أحمد كنفش

29

صفية ساعد سرور الوالي

30

موزة سعيد عبدالله مفتاح الخاطري

31

إقبال محمد أحمد حسن الناموسي

32

فاطمة عبدالله أحمد صالح الحسن

33

عتيقة خميس عبيد ربيع

34

حنان سليمان ابراهيم

35

رفيعة محمد راشد علي

36

أمل محمد حاتم الزعابي

37

خديجة عبدالله محمد عيسي

38

ليلى عبدالله عبدالكريم إسماعيل نقي

39

بدرية إبراهيم عبدالله سعيد الطنيجي

40

مريم علي محمد عبدالله سويدان

41

شيخة إبراهيم سالم السكار

42

ليلى راشد علي راشد كليل

43

هدى علي محمد علي البالش

44

شيخة عبدالله غانم أحمد

45

علياء محمد عبيد بو حميد

46

رقية محمد عبدالرحمن محمد الياسي

47

مريم محمد راشد حسن

48

شيخة محمد أحمد الحمودة

49

سمية علي عبدالله باحاجي الحمادي

50

سيف علي محمد علي سليمان

51

نورة محمد سعيد الحبسي

52

آمنة سالم محمد عبدالله العلي

53

خلود أحمد علي سالم العرج

54

شيخة حسن سعيد حسن

55

عائشة علي راشد معيصم

56

عبيدة سعيد سيف سليمان

57

خديجة حميد حمد المزروعي

58

مريم يوسف علي محمد حسين

59

أسماء محمد أحمد بيبي

60

عفراء علي سالم علي القطام

61

هيام عبد الغفور حسين أـحمد

62

مريم إبراهيم أحمد محمد الجيري

63

منى خميس علي إبراهيم المنصوري

64

عائشة سيف سعيد بن درويش

65

فاطمة إبراهيم محمد عبدالله سنبيج

66

عائشة محمد عبدالله عبدالغني

67

وحيدة إبراهيم محمد علي دهمش

68

مريم عمران سليمان سالم

69

هدى عبدالله محمد عبدالله جكة

70

آمنة سلطان أحمد سلطان الزعابي

71

عائشة سعيد علي عبدالله علاي

72

إبتسام عبيد حمد حميد الشامسي

73

فاطمة يوسف محمد عبدالله المريخي

74

مريم علي هلال الخاطري

75

كليثم سعيد سيف راشد المزروعي

76

عائشة كاسب خليفة كاسب المسافري

77

عائشة عبدالله محمد بن حالول

78

حصة سعيد عبيد سالم الخرمان

79

فاطمة حسن علي حسن الشري

80

مريم سعيد حسن سعيد

81

خالد ناصر محمد السويدي

82

موزة علي محمد عبادي

83

سكينة علي يوسف جمعة

84

أسماء أحمد محمد جمعة كنفش

85

موزة أحمد حسن يوسف جاوي

86

نهلاء علي حمد محمد العويد

87

هاني أحمد الحداد

88

يوسف عبدالكريم عبدالرسول صابري

89

موزة راشد محمد سيف

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