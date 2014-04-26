أسماء دفعة جديدة من موظفي التربية اللذين تمت ترقيتهم

|
م
|
الاسم
|
1
|
خولة سالم عبيد راشد البادي
|
2
|
عواطف محفوظ محمد علي الشحي
|
3
|
شيخة علي مطرمحمد الكيبالي
|
4
|
عائشة محمد أحمد محمد الحار
|
5
|
شيخة إبراهيم محمد سلطان رابوي
|
6
|
فاطمة صالح أحمد صالح الصويلح
|
7
|
بدرية سالم يوسف البحير
|
8
|
أمل عبدالله محمد سعيد الختي
|
9
|
هدى إبراهيم محمد حسن المنصوري
|
10
|
بدرية علي عبدالله علي البحار
|
11
|
أسماء عبدالصمد علي عبدالصمد الكيتوب
|
12
|
شيخة مالك أحمد بن مالك
|
13
|
سعاد عبد الرحمن عبدالله شنجل
|
14
|
شيخة عبدالرحمن محمد سعيد الحديوي
|
15
|
إبتسام عبدالله علي الشامي
|
16
|
وفاء محمد حمدان أحمد
|
17
|
كفاح الماس راشد الماس
|
18
|
فاطمة علي محمد ناصر بن قعشر
|
19
|
فاطمة علي محمد عبيدالله بن درويش
|
20
|
فاطمة أحمد علي مطر امباسي
|
21
|
فوزية محمد راشد أحمد الشحي
|
22
|
أماني علي محمد راشد القاسمي
|
23
|
عائشة حمد عبيد سيف الزعابي
|
24
|
وفاء مال الله محمد الشحي
|
25
|
داليا فيصل بن سالم بن محمدالقاسمي
|
26
|
أمل سالم جاسم علي شكر
|
27
|
فاطمة مصبح حمد راشد البثرة
|
28
|
شيخة أحمد جمعة أحمد كنفش
|
29
|
صفية ساعد سرور الوالي
|
30
|
موزة سعيد عبدالله مفتاح الخاطري
|
31
|
إقبال محمد أحمد حسن الناموسي
|
32
|
فاطمة عبدالله أحمد صالح الحسن
|
33
|
عتيقة خميس عبيد ربيع
|
34
|
حنان سليمان ابراهيم
|
35
|
رفيعة محمد راشد علي
|
36
|
أمل محمد حاتم الزعابي
|
37
|
خديجة عبدالله محمد عيسي
|
38
|
ليلى عبدالله عبدالكريم إسماعيل نقي
|
39
|
بدرية إبراهيم عبدالله سعيد الطنيجي
|
40
|
مريم علي محمد عبدالله سويدان
|
41
|
شيخة إبراهيم سالم السكار
|
42
|
ليلى راشد علي راشد كليل
|
43
|
هدى علي محمد علي البالش
|
44
|
شيخة عبدالله غانم أحمد
|
45
|
علياء محمد عبيد بو حميد
|
46
|
رقية محمد عبدالرحمن محمد الياسي
|
47
|
مريم محمد راشد حسن
|
48
|
شيخة محمد أحمد الحمودة
|
49
|
سمية علي عبدالله باحاجي الحمادي
|
50
|
سيف علي محمد علي سليمان
|
51
|
نورة محمد سعيد الحبسي
|
52
|
آمنة سالم محمد عبدالله العلي
|
53
|
خلود أحمد علي سالم العرج
|
54
|
شيخة حسن سعيد حسن
|
55
|
عائشة علي راشد معيصم
|
56
|
عبيدة سعيد سيف سليمان
|
57
|
خديجة حميد حمد المزروعي
|
58
|
مريم يوسف علي محمد حسين
|
59
|
أسماء محمد أحمد بيبي
|
60
|
عفراء علي سالم علي القطام
|
61
|
هيام عبد الغفور حسين أـحمد
|
62
|
مريم إبراهيم أحمد محمد الجيري
|
63
|
منى خميس علي إبراهيم المنصوري
|
64
|
عائشة سيف سعيد بن درويش
|
65
|
فاطمة إبراهيم محمد عبدالله سنبيج
|
66
|
عائشة محمد عبدالله عبدالغني
|
67
|
وحيدة إبراهيم محمد علي دهمش
|
68
|
مريم عمران سليمان سالم
|
69
|
هدى عبدالله محمد عبدالله جكة
|
70
|
آمنة سلطان أحمد سلطان الزعابي
|
71
|
عائشة سعيد علي عبدالله علاي
|
72
|
إبتسام عبيد حمد حميد الشامسي
|
73
|
فاطمة يوسف محمد عبدالله المريخي
|
74
|
مريم علي هلال الخاطري
|
75
|
كليثم سعيد سيف راشد المزروعي
|
76
|
عائشة كاسب خليفة كاسب المسافري
|
77
|
عائشة عبدالله محمد بن حالول
|
78
|
حصة سعيد عبيد سالم الخرمان
|
79
|
فاطمة حسن علي حسن الشري
|
80
|
مريم سعيد حسن سعيد
|
81
|
خالد ناصر محمد السويدي
|
82
|
موزة علي محمد عبادي
|
83
|
سكينة علي يوسف جمعة
|
84
|
أسماء أحمد محمد جمعة كنفش
|
85
|
موزة أحمد حسن يوسف جاوي
|
86
|
نهلاء علي حمد محمد العويد
|
87
|
هاني أحمد الحداد
|
88
|
يوسف عبدالكريم عبدالرسول صابري
|
89
|
موزة راشد محمد سيف