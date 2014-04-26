دينا الجسر: المرأة العربية جريئة وربيع كيروز مثلي الأعلى!

"سيدتي نت" كانت السبّاقة في إعلان خبر افتتاح المتجر الأول للمصمّمة دينا الجسر في وسط العاصمة بيروت. وقد أجرت على هامش هذه المناسبة، حواراً خاصاً معها، تحدّثت فيه المصمّمة عن مجموعتها الجديدة Crystal Water التي أطلقتها لموسم ربيع وصيف 2014 وعن مصادر إلهامها، منوّهة بالمرأة العربية وبجرأتها في اختبار كل جديد في عالم الموضة...

- تخصّصت في تصميم المجوهرات وانتقلت إلى العمل في مجال تصميم الأزياء، ماذا تخبريننا عن الفرق بينهما؟

لا أعتبر شخصياً أن هناك فرقاً بينهما. فالمجالان يفرضان عليّ أن أستوحي من مصدر معيّن وأجسّد أفكاري في قطعة نهائية. ومن خلال معدن واحد أو قطعة قماش واحدة بإمكاني أن أبتكر أكثر من تصميم. كما أعتقد بأن هذين العالمين يكمّلان بعضهما البعض، فالزيّ يحتاج الى قطعة مجوهرات تغنيه وتزيد من فخامته، كما تحتاج الحليّ إلى زيّ أنيق يبرز قيمتها.

- اختبرت الحضارتين العربية والغربية بين المملكة العربية السعودية ولندن، كيف كان تأثيرهما في أعمالك؟

في المملكة العربية السعودية عايشت الكثير من السيدات وهن صاحبات ذوق مترف وأنيق، وحريصات على اتباع الموضة بأحدث ابتكاراتها، ولفتتني جرأة المرأة العربية بشكل عام في اكتشاف الموضة. كذلك الأمر في مدينة لندن، حيث شعرت بأن الناس هناك، وتحديداً السيدات، يتمتّعن بجرأة كبيرة في اختبار كل جديد يقّدمه عالم الموضة. والأمر الذي دفعني الى التركيز أكثر على ملابس السهرات، هو وفرة المناسبات في المجتمع العربي وحاجة المرأة الى إطلالة أنيقة ومتميّزة.

- من أين استوحيت اسم المجموعة؟

غالبا ما أستوحي مجموعاتي من عالم الهندسة المعمارية، وما يتميّز به من دقة وحرفية في التصميم. أما مجموعة Crystal Water، فقد تزامن تحضيرها مع تحضيرات حفل زفافي في جزيرة ميقونوس اليونانية، لذا تجدون بأن اللون الأزرق يطغى على معظم قطع المجموعة التي كان التركيز فيها على فساتين السهرات أكثر من مجموعاتي السابقة.

- أين المرأة العربية في تصاميم دينا الجسر؟

مع كل مجموعة أقدّمها، يكون للمرأة العربية حيز كبير من اهتماماتي. وأنا حريصة على الاطلاع على ما يعجبها من تصاميمي، لأتمكن من معرفة ذوقها أكثر فأكثر. وقد لاقت تصاميمي السابقة إعجاب السيدات السعوديات والإماراتيات بشكل كبير.

- لماذا تأخرت في افتتاح أول متجر لك؟

البداية تكون دائماً صعبة، يتعرّض فيها الإنسان للوقوع في الكثير من الأخطاء. لذا أردت أن أمنح نفسي الوقت الكافي لأكتسب المزيد من الخبرة وأتعلّم من أخطائي، قبل أن أخطو هذه الخطوة الكبيرة.

- ماذا تخبريننا عن أسلوب دينا الجسر؟

ما يميّز أعمالي هو التلاعب في الأقمشة. فمعظم تصاميمي لا تزيّنها الأحجار والتطريزات، بل أعمل على ابتكار الزيّ وتزيينه من خلال الأقمشة المتداخلة في ما بينها. وكثيراً ما أستخدم أقمشة الكريب والدانتيل والغازار Gazar، وأبتعد عن مزج أنواع كثيرة من الأقمشة في زيّ واحد.

- من المصمم الذي تسحرك تصاميمه؟

المصمم اللبناني العالمي ربيع كيروز هو مثلي الأعلى، وأعشق الأسلوب الذي يتميّز به وطريقة عمله. كذلك تعجبني أعمال المصمم ستيفان رولان Stephane Rolland.

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