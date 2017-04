Tommy Hilfiger وتعاون مثمر مع Zooey Deschanel

احتفلت علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger، بإطلاق مجموعتها الجديدة To Tommy From Zooey في مدينة لوس أنجيليس-كاليفورنيا. وهي مجموعة مصغرة من الفساتين والإكسسوارات المصممة بالتعاون مع الممثلة والموسيقية والنجمة الأنيقة زوي ديشانيل، وذلك خلال فعالية حصرية أقيمت في ذا لندن روفتوب واستضافتها كريستا سميث، المحرّرة الأولى لمجلة فانيتي فير في الساحل الغربي.

تتضمن المجموعة 16 فستاناً مع الإكسسوارات المناسبة، وتتميز بألوان علامة تومي هيلفيغر المميزة وهي الأحمر والأبيض والأزرق، حيث صممتها زوي بالتعاون مع تومي مستهلمة أسلوبها الخاص في الأناقة والتميز. تتنوع الخطوط الجميلة من الفساتين التي تحاكي المعاطف الكلاسيكية والفساتين الشبيهة بالقمصان إلى الموديلات الأكثر غرابة والتي تحمل نقوشاً مخفية في الكسرات. تجتمع الأشكال والقصات الأنيقة مع اللمسات البحرية لإطلالة تسميها ديشانيل بالإطلالة البحرية الأنيقة. ألوان زاهية وعصرية، لتحمل مجموعة To Tommy From Zooey روح الستينات – الفترة التي انطلق فيها تومي هيلفيغر في عمله الذي تستوحي منه زوي الكثير.

تتوافر المجموعة عبر الموقع Tommy.com اعتباراً من 11 أبريل وفي نخبة من محلات تومي هيلفيغر ابتداء من 14 أبريل.