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بالصور.. ضبط “فرس وخيار” البحر بحوذة راكبة صينية فى مطار القاهرة

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جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت إدارة تامين الركاب بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت من احباط محاولة تهريب كمية من “فرس البحر” و “خيار البحر” مع راكبة صينية الجنسية قبل سفرها الي الصين , اخفاتها داخل حقابها في أكياس سوداء لتضليل رجال التامين والصعود بالحقائب الي الطائرة .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه اثناء انهاء انهاء الإجراءات التأمينية على جهاز كشف الحقائب , اشتبه أمين الشرطة في الراكبة وبفتح الحقائب أمامها عثر بداخلها علي ١.٩ كجم “حصان بحر” و ٣ كجم “خيار بحر” , اعترفت الراكبة بانها ملكها , امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بحجز المضبوطات واستدعاء مكتب الحياة البرية الذي رفض سفر المضبوطات طبقا لقوانيين البيئة , وامر باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل تلك الحالات .

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