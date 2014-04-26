وزير الرى يتفقد البحيرة والشرقية ويأمر بإزالة أعمال إنشائية مخالفة

قام الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، بزيارة تفقدية، شملت محافظتى الشرقية والبحيرة، للوقوف على حالة المجارى المائية ونظافتها من الحشائش وورد النيل ودرجة استعدادها لاستقبال المياه اللازمة للزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز.

ورصد عبد المطلب، أثناء مروره بمدينة الزقازيق، أعمالا إنشائية مخالفة تجرى على بحر مويس وأمام مبنى المحافظة، وقرر إزالة هذه الأعمال فوراً والتى كانت تجرى بالمخالفة على مساحة 20م فى 8م.

كما تضمنت الزيارة تفقد مشروع تغذية ترعة المسلمية وترعة مشتول خارج مدينة الزقازيق، وهو المشروع الذى تجرى أعمال المرحلة النهائية منه خلال العامين الماضيين، وسيتم الانتهاء منه الشهر المقبل بتكلفة 20مليون جنيه.

وأشار عبد المطلب إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة تخطيط مدينة الزقازيق، من خلال إضافة محاور مرورية وإقامة مشروعات استثمارية على أطوال تبلغ 7.1 كم على ترعة المسلمية، 6.1كم على ترعة مشتول، وذلك بعد الاستغناء عنها وتسليمها إلى المحافظة لخدمة أهالى الشرقية.

كما تفقد الأعمال النهائية فى قنطرة التسعة، والتى تم تعديلها بإضافة فتحتين جديدتين لاستيعاب التصرفات اللازمة لرى زمام إضافى قدره 70 ألف فدان، كما تفقد القطاع التصميمى الجديد لبحر مويس خلف القناطر التسعة.

وبعد انتهاء جولة الشرقية، توجه عبد المطلب إلى محافظة البحيرة لمتابعة حالة الترع والمصارف بها.