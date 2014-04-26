أهالى لوزيرة البيئة: الحنفيات بتنزل مجارى والزبالة بالكوم

فوجئت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، خلال جولتها اليوم السبت، بحى العجوزة برفقة محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن، بمواطن يسمى رضا طلبة من سكان جزيرة العرب أمام تقاطع شهاب مع ميدان لبنان يقول لها "ادخلى الشوارع الجانبية هتشوفى منظر مايسركيش، والزبالة بالكوم، وهما حضروا امبارح يضبطوا الشارع هنا عشان حضرتك جاية"، فإذا بالوزيرة ترد "عارفة".

وفى سياق متصل، فاجأها مواطنون آخرون من جزيرة العرب بشكواهم من تلوث المياه، وأنهم "يفتحون الحنفية بتنزل ميه مجارى"، فردت الوزيرة قائلة إحنا بتوع زبالة روح للمحافظ قوله، فيما وقف مواطن آخر يشيد بدور الحكومة الحالية قائلا "حكومة شغالة بجد".

وفى ذات السياق، استمعت الوزيرة لمعوقات المنظومة التى تقابل مجموعة التوعية بالوزارة، من بينها أن الإعلانات تذاع فى توقيتات ميتة بعيدا عن ساعة الذروة، إضافة إلى عدم استجابة بعض السكان لفريق التوعية.