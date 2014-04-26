أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهالى لوزيرة البيئة: الحنفيات بتنزل مجارى والزبالة بالكوم

Google+ Print
أهالى لوزيرة البيئة: الحنفيات بتنزل مجارى والزبالة بالكوم أهالى لوزيرة البيئة: الحنفيات بتنزل مجارى والزبالة بالكوم

فوجئت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، خلال جولتها اليوم السبت، بحى العجوزة برفقة محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن، بمواطن يسمى رضا طلبة من سكان جزيرة العرب أمام تقاطع شهاب مع ميدان لبنان يقول لها "ادخلى الشوارع الجانبية هتشوفى منظر مايسركيش، والزبالة بالكوم، وهما حضروا امبارح يضبطوا الشارع هنا عشان حضرتك جاية"، فإذا بالوزيرة ترد "عارفة".

وفى سياق متصل، فاجأها مواطنون آخرون من جزيرة العرب بشكواهم من تلوث المياه، وأنهم "يفتحون الحنفية بتنزل ميه مجارى"، فردت الوزيرة قائلة إحنا بتوع زبالة روح للمحافظ قوله، فيما وقف مواطن آخر يشيد بدور الحالية قائلا "حكومة شغالة بجد".

وفى ذات السياق، استمعت الوزيرة لمعوقات المنظومة التى تقابل مجموعة التوعية بالوزارة، من بينها أن الإعلانات تذاع فى توقيتات ميتة بعيدا عن ساعة الذروة، إضافة إلى عدم استجابة بعض السكان لفريق التوعية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي