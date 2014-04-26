محافظ الجيزة لعاملة: هو كل واحد عنده مشكلة يقول تعالى يا حكومة ؟!

فوجئ محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن خلال جولته صباح اليوم السبت مع وزيرة البيئة، لتفقد سير العمل فى منظومة الفصل من المنبع بحى العجوزة بإحدى عاملات النظافة من منطقة جزيرة الوراق تطالبه بشقة.

ورد المحافظ على العاملة قائلاً "قدمى طلب"، فقالت "الطلب قدمته وقالوا إنه ضاع"، فرد عليها قائلا "هو كل واحد يعمل مشكلة يقول تعالى يا حكومة" فتعلق " طيب عايزين نسكن يا حكومة"، فيرد المحافظ "هو انتى مش عارفة انتى قاعدة فى قرية، وانتو مش سبتولنا شارع نعمله وبنيتوا على الأراضى كلها".

وتبادل عبد الرحمن حديثه مع عاملة النظافة قائلا "بنينا ليكوا محطتين مية"، فقاطعته "المية وحشة"، ويختتم المحافظ كلامه قائلا "انتوا عايزين تخدونا فى دوكة بس احنا عارفين هيه ماشية ازاى".