"روض الفرج التعليمية": لم يتم استبعاد أمين المكتبة "الملحد" من عمله

أكدت أمانى رشدى مديرة إدارة روض الفرج التعليمية، أنها تقدمت بمستندات "وسى ديهات" إلى وزارة التربية والتعليم، تثبت أن"أ.ر" يعمل أمين مكتبة بمدرسة التربية الفكرية التابعة للإدارة، يقول إنه ليس هناك إله "ملحد"، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يتم البت فى أمره حتى الآن ويمارس عمله داخل المدرسة.

وأضافت أمانى أنه يتعامل مع طلاب معاقين ذهنيا ومن السهولة أن يتم التأثير عليهم بفكره، لافتة إلى أن الإدارة لا تستطيع أن تتخذ أى إجراء ضده، لأن حدود سلطتها أن تستبعده إلى مدرسة أخرى، وبالتالى كأن شيئا لم يحدث، موضحة أنه يخرب عقول الطلاب بقوله: بأنه لا يوجد إله أو أنبياء أو رسل، وأن الإنسان هو أساس هذا الكون وهو الخالق لنفسه.

وكان أمين المكتبة خرج خلال الفترة الماضية بتصريحات عبر القنوات الفضائية أثارت ردود فعل غاضبة، بعد قوله بأنه ليس هناك إله، وأنكر وجود أنبياء جاءوا لتبليغ الرسائل السماوية.