نادى تدريس الأزهر: "مرسى" عدّل على تنظيم الجامعات لتمكين "الإخوان"

قال الدكتور حسين عويضة، رئيس نادى هيئة تدريس جامعة الأزهر، إن التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى على قانون الجامعات صدرت فى وقت خلل واضطراب سياسى وكان هدفها التمكين لفصيل معين. بالجامعات وهم الإخوان.

وأضاف رئيس نادى هيئة تدريس جامعة الأزهر، خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل التعليم العالى والبحث العلمى" لنقابة علماء مصر بدار الضيافة بجامعة عين شمس، أنه بعد إزاحة هذا الفصيل بقيت هذه التعديلات لتفتح الباب امام هذا الفصيل لإثارة القلائل والاضطرابات والفتن داخل الجامعات، كما حدث فى انتخابات نادى تدريس جامعة القاهرة أمس.

وأشار عويضة، إلى عدم دستورية انتخاب القيادات الجامعية، قائلا "المسئول دستوريا أمام مجلس النواب هو وزير التعليم العالى، فكيف يسأل، أما مجلس النواب فهو لم يكن له دور فى اختيار القيادات الجامعية"، مطالبا بأن يقيم أداء رئيس كل جامعة كل سنة.

وطالب عويضة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإلغاء هذة التعديلات التى أدخلها المعزول مرسى على القانون 49 لتنظيم الجامعات، لإنقاذ الجامعات المصرية من الفوضى وعزل المنحرفين والمخربين والعاجزين من القيادات الجامعية وذلك على حد قوله.