ننشر أسماء المتهمين فى قضية “مركز شرطة مطاى”

تنظر،اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا جلسة محاكمة عناصر من الإخوان أمام الدائرة السابعة التي تنظر قضايا الارهاب برئاسة المستشار سعيد يوسف.

والمتهمون هم : « ياسر طه أمين خليفة و حسام يحيي نصر و محمد ربيع رفعت و إسماعيل محمد عبد الحميد وعلي احمد محمد حسن ومحمد نصر الدين صالح ورامي خلف قاسم ورجب سيد محمد إبراهيم وأمير فؤاد ومحمد نصر عبد الله قسم سمالوط في القضية رقم 4615 لسنة 2013 و1637 جنايات كلي المنيا بالإضافة إلي كلا من جمال محمد إبراهيم في القضية رقم 4915 لسنة 2014 والقضية رقم 6573 كلي المنيا وكلا من ممدوح مبروك عبد الوهاب حمدي علي النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل وشهاب الدين سيد فرج ويحيي زكريا أحمد في القضية رقم 6189 لسنة 2014 والقضية 871جنايات كلي المنيا وخلف رشيد عيسي إسماعيل وعثمان مخلوف عثمان حسانين في القضية رقم 8587 لسنة 2014 و892 لسنة 2014 كلي المنيا».