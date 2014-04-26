FilGoal.com يكشف سيناريوهات انضمام معروف يوسف للزمالك

اتفق الزمالك مع مسؤولي اتحاد الشرطة على ضم نجم وسط الفريق النيجيري معروف يوسف، ولكن تبقى فقط تحديد موعد توقيع العقود.

وعلم FilGoal.com أن انتقال يوسف إلى الزمالك بات وشيكا، وينتظر فقط الاتفاق على وقت الإعلان الرسمي.

وما يؤخر توقيع العقود هو موقف الشرطة في الدوري الممتاز، حيث انه أصبح ينافس مؤخرا على التأهل للدورة الرباعية على حساب الزمالك نفسه.

إدارة الشرطة ستنتظر موقف الفريق من المنافسة والذي سيتحدد غالبا بعد مواجهة بتروجيت المتصدر يوم الأحد، قبل السماح للاعبها النيجيري بتوقيع عقود انتقاله للزمالك.

وسيوقع يوسف للزمالك فورا، إذا خرج الشرطة من حسابات المنافسة على التأهل للدورة الرباعية، على أن ينتقل رسميا للفريق الأبيض عقب نهاية الموسم.

في حين، سيتأجل توقيع العقود حتى نهاية الموسم لو استمر الشرطة في المنافسة، حيث لن يكون منطقيا أن يوقع اللاعب لفريق منافس على التأهل للدورة الرباعية.

يذكر أن الزمالك دعم صفوفه بأول صفقاته للموسم الجديد إبراهيم صلاح، العائد من العروبة السعودي.