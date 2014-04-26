حمام الدلكا التركي لجسم ناعم

هل سمعت يوماً عن الدلكا التركية؟ يقال أنها من أفضل الحلول في تنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة بها، هذا فضلاً عن فوائدها السحرية الأخرى في إزالة الرؤوس السوداء وتفتيح لون البشرة، فهي تعتبر "سنفرة" طبيعية للجسم والوجه لتكون بذلك منافساً قوياً للحمامات المغربية الشهيرة، بل أنها تفوقت عليها؛ نظراً لسهولة تنفيذها داخل حمامك الخاص.

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وللتعرف أكثر على طريقة القيام بحمام الدلكا التركي إليك هذه الخطوات:

1.توجهي إلى حمامك الخاص مع أدوات حمام الدلكا، وهي: الدلكا التركية الأصلية، بلاستيك تغليف الطعام، ليفة.

2.قومي بتعريض كامل الجسم للبخار، وإذا لم تتوفر لديك هذه الإمكانية في المنزل، بإمكانك الجلوس في ماء ساخن حتى تتفتح مسام بشرتك.

3.ادهني جسمك باستثناء الوجه بالدلكا التركية الأصلية مع مراعاة الإكثار من الدلكا في مناطق الجسم الداكنة والخشنة كالركبة والكوع.

4.لفي جسمك ببلاستيك تغليف الطعام جيداً حتى تغطي كافة المناطق.

5.اتركي الدلكا على الجسم لمدة ساعتين، مع دهن الوجه بها وتغليفه في آخر نصف ساعة.

6.بعد انتهاء المدة قومي بفك البلاستيك، وابدئي بفرك جسمك بالليفة، وستجدين أن دهون الجسم والأتربة السوداء المتراكمة تتساقط مع الفرك، كما سترين أن الرؤوس السوداء والخلايا الميتة قد اختفت تماماً، فالدلكا ستقدم لك بشرة ناصعة البياض وشديدة النعومة كبشرة الأطفال.

7.كرري هذا الحمام مرة شهرياً ولن تحتاجي للذهاب مجدداً للقيام بالحمامات المغربية في مراكز التجميل، كل ما عليك فعله هو البحث عن النوع الأصلي من الدلكا التركية.

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