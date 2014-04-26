خطوات لمكياج بسيط وناعم

المكياج هو وسيلة لإظهار ملامح الوجه الجميلة وإخفاء عيوبها. وللتألق في مناسبة مميزة بمكياج خفيف وبسيط مناسب لصغيرات السن، يمكنك اتباع هذه الخطوات الثلاث السريعة:

1- استخدمي قلم كحل جاف لتسليط الضوء على عينيك وإبراز جمالهما، ويفضل أن ترسمي عينيك بخط رفيع على الجفن السفلي والعلوي.

2- استخدمي لون أو لونين على الأكثر على جفونك، ويفضل أن يكون أساسهما اللون الوردي أو المشمشي الرقيق.

3- استخدمي لوناً طبيعياً على شفاهك، فالشفاه الطبيعية أفضل بكثير من الشفاه الداكنة، ويمكنك إضافة بعض البريق إليها لتزيدي من تألقها.