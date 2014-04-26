المكياج هو وسيلة لإظهار ملامح الوجه الجميلة وإخفاء عيوبها. وللتألق في مناسبة مميزة بمكياج خفيف وبسيط مناسب لصغيرات السن، يمكنك اتباع هذه الخطوات الثلاث السريعة:
1- استخدمي قلم كحل جاف لتسليط الضوء على عينيك وإبراز جمالهما، ويفضل أن ترسمي عينيك بخط رفيع على الجفن السفلي والعلوي.
2- استخدمي لون أو لونين على الأكثر على جفونك، ويفضل أن يكون أساسهما اللون الوردي أو المشمشي الرقيق.
3- استخدمي لوناً طبيعياً على شفاهك، فالشفاه الطبيعية أفضل بكثير من الشفاه الداكنة، ويمكنك إضافة بعض البريق إليها لتزيدي من تألقها.
خطوات لمكياج بسيط وناعم
المكياج هو وسيلة لإظهار ملامح الوجه الجميلة وإخفاء عيوبها. وللتألق في مناسبة مميزة بمكياج خفيف وبسيط مناسب لصغيرات السن، يمكنك اتباع هذه الخطوات الثلاث السريعة: