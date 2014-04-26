من قال أن بشرة النجمات خالية من الحبوب؟

هل تعتقدين أن ليس للنجمات اللواتي تلمع بشرتهن نقيّة ومشرقة مشكلات مع البثور في وجوههن؟! أنت مخطئة إذاً! إذ مع ازدياد الضّغط اليومي، أصبح لدى معظم النّساء كثير من المشكلات بسبب حبّ الشّباب في مرحلةٍ ما من حياتهن. لكن النّجمات، وبكلّ بساطة، يُدركن كيفيّة التعامل مع تلك المشكلة. وأنت، إذا كنت تعانين من بعض المشكلات في وجهك، فلا تتجاهلي ذلك، واتّبعي الخطوات الآتية لحماية البشرة من الإفرازات ولتخفيف البثور.

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تتعدّد أسباب انتشار البثور في الوجه. لكن مصدر المشكلة الأساسيّ غالباً ما يكون الإرهاق. أمّا بالنّسبة إلى المشاهير، كـ"بريتني سبيرز" مثلاً التي هي أمّ لطفلين، فقد تكون مشكلتها مع حبّ الشّباب ناجمة من مسؤوليّاتها الشّخصيّة والمهنيّة التي يمكن أن تكون مرهقة. أمّا فيكتوريا بكهام، فهي سيّدة أعمال، ومصمّمة أزياء، ومغنية، وأمّ لأربعة أطفال، ما يعني أنّها تعيش حياة مليئة بالضّغط والتوتّر، ما يُعزّز مشكلات الجلد لديها. أمّا كاميرون دياز فهي تعاني من احمرار البشرة، بالنظر إلى انتشار البثور فيها. وتتضّح مشكلات الحبوب عند ريهانا، ميغان فوكس وكيت موس اللواتي يشتهرن بالبثور الواضحة في وجوههن، وتحديداً في منطقة الوجنتين. غالباً ما تلجأ أليسيا كييز، كاتي برايس، مايلي سايروس، وغيرهنّ من النّجمات، إلى المكياج لإخفاء البثور وتخفيف قوّة وضوحها. لكنّ المكياج ليس الحلّ الأنسب للتّخلّص من حبّ الشّباب.

إذا كنت تعانين من مشاكل في بشرة الوجه، وتتمنّين أن يكون وجهك مثل النّجمات، فلا تترددّي في رعاية بشرتك وفي اتّخاذ التدابير الوقائيّة للحدّ من انتشار هذه الحبوب وعلاجها في الوقت المناسب. موقع "سيدتي.نت" ينصحك بالمحافظة على نظافة وجهك، وتأمين الرّطوبة اللاّزمة له، إضافةً إلى تغذية البشرة وإبعادها عن الشّمس. ولا تنسي أهميّة الرّياضة لصحة جسدك ككل. كلّ أساليب تطبيق النقاط السّابقة ترينها في النّصائح والأخبار التي يقدّمها لك الموقع، فلا تتردّدي في الاستفادة منها للحصول على إطلالة النّجمات.

تذكّري دائماً، ولا تهملي بشرتك، لأنّك لست الوحيدة!