جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الـ48 من أبناء كلية الصيدلة

شهدت جامعة أسيوط حفل تخرج الدفعة 48 من خريجي كلية الصيدلة , تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور زيدان زيد إبراهيم عميد كلية الصيدلة، والمهندس مجدي سليم سكرتير عام محافظة أسيوط، والدكتور ألبير توفيق نقيب صيادلة أسيوط .

ومن جانبه وجه الدكتور عادل ريان ، في كلمته نيابةً عن رئيس الجامعة، تحية تقدير وإعزاز إلي أبناء الكلية من الخريجين وأولياء أمورهم في يوم الحصاد الذي يجني فيه الجميع ثمار غرسهم مشيداً بجهود الكلية الرائدة في مجال الجودة والاعتماد.

و هنأ ريان شعب أسيوط بعيدهم القومي الذي يتوافق مع ذكري انتصار شعب بني عدي في هذا اليوم المشهود الذي ضرب فيه الأهالي أروع مثال للتضحية والفداء .

وأوضح عميد الكلية أن الارتقاء بمهنة الصيدلة هو رسالة الكلية وهدفها الأسمي من خلال العمل علي توفير تعليم صيدلى متميز يقوم علي برامج علمية معتمدة وتخريج صيادلة ذوى كفاءة عالية قادرين على المساهمة فى تحسين الرعاية الصحية للمجتمع والمنافسة فى مجالات العمل الصيدلانى على المستوى المحلى والأقليمى، وكذلك إجراء أبحاث علمية متطورة تلبى إحتياجات المنظومة الصحية للمجتمع.وصرّح المهندس مجدي سليم أن المحافظة علي تعاون مع الجامعة من أجل توقيع مبادرة خلال الأيام القادمة لتخصيص قطعة أرض أملاك للدولة لإنشاء نادي للصيادلة , مشيداً في ذلك بهذا الجهد المبذول في الحرص علي التميّز العلمي و الإٍستمرار فى دعم كافة مجالات التعليم والتعلم الصيدلى من أجل الإرتقاء والوفاء بالإحتياجات المعاصرة لمهنة الصيدلة .

وقام الدكتور ألبير توفيق بآداء يمين الولاء مع الخريجين الجدد مؤكداً علي ترسيخ مبادىء وآداب وأخلاقيات المهنة , وتشجيع التفاعل الإيجابى مع البيئة المحيطة وغرس قيم التعليم المستمر , وكذلك تقديم خدمات تساهم بفاعلية فى تقدم وإزدهار الوطن ورفع المستوى الصحى والبيئى للمواطنين .

وفي الختام شهد الحفل تكريم أوائل الخريجين من أبناء الكلية من الحاصلين علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ومنهم هيثم هشام محمد حسين العطار، خالد عبد المحسن جلال ، أحمد بركات إبراهيم ، آية منير مصطفي محمد، سارة إبراهيم محمد عبد الحفيظ، محمد نبيل إبراهيم، إسراء محمود مصطفي محمد، هاني سامي منصور عطية ، أيمن عاصم عبد المنعم فخري، أحمد عبد الفتاح أحمد حسين، ومن خريجي الصيدلة الإكلينيكية تم تكريم الخريجين الحاصلين علي تقدير ممتاز , ومنهم : مارينا بدرت وليم منصور , هبة الله محمد حسين محمد , طارق رفعت محمد , مرام محمود ثابت , مايكل عادل عطالله , نهال زكريا عبد الرحمن .كما شهد الحفل تكريم الأساتذة الحاصلين علي جوائز علمية طبية لأعضاء هيئة التدريس , بالإضافة إلي الحاصلين علي درجة أستاذ ودرجتيّ الماجستير والدكتوراه , إلي جانب تكريم الحاصلين علي دبلومتيّ الصيدلة الإكلينيكية والتكنولوجيا الصيدلية , وكذلك تكريم السادة الحضور بإهدائهم درع الكلية .