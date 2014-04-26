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وزير التربية التعليم: مستعدون لامتحانات نهاية العام

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قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت كل الاستعدادات لتأمين امتحانات آخر العام، وطمأن أولياء الأمورعلى أن «مستقبل أبنائهم في أيد أمينة لأنه مستقبل ».

وحذر «أبو النصر» في تصريحات صحفية، السبت، أولياء الأمور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، حيث سيتم تأمين امتحانات الثانوية العامة والنقل من خلال بروتوكول تعاون موقع بين التعليم ووزارتي الداخلية والدفاع، و«لا بد من الحيطة والحذر في ظل تلك الظروف التي تعيشها البلاد ولذلك فقد بدأنا بالتحضير مبكرا لامتحانات آخر العام من تجهيز وتأمين ومتابعات».

وأضاف: «توجد بروتكولات تعاون مع كافة مديريات الأمن، وفي بعض الأحيان مع القوات المسلحة في مناطق مثل شمال سيناء وبعض المحافظات الحدودية لتأمين الامتحانات»، موضحا أنه «سيتم نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة بالطائرات للمناطق الحدودية والمدن التي يوجد بها مطارات عسكرية».

في سياق آخر، أكد «أبو النصر» أنه سيتم توفير فرص عمل جديدة لسد العجز بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إجراءات التعاقد فور تسليم المديريات الكشوف الخاصة بنسب العجز إلى ديوان عام الوزارة.

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