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وفد أممي يبحث إسهامات مصر في حفظ السلام بأفريقيا

  • مصر
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وصل إلى القاهرة، السبت، وفد من إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، برئاسة عثمان قرشي، قادماً من نيويورك في زيارة لمصر تستغرق أسبوعاً يبحث خلالها دعم التعاون بين والأمم المتحدة في مجال حفظ السلام.

وقالت مصادر مسؤولة بالمطار إن الوفد سيلتقى عدداً من كبار مسؤولي القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأضافت أن الوفد يبحث دعم التعاون بشأن عمليات حفظ السلام، خاصة في أفريقيا، حيث تساهم مصر بأعداد كبيرة في القوات الأممية التي تتولى حفظ السلام في القارة السمراء، إضافة إلى بحث متطلبات هذه القوات لتوفير أكبر قدر من الحماية لها ولمساعدتها في تنفيذ دورها في حفظ السلام.

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