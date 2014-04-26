دريد لحّام يكتشف المواهب

شارك الفنّان السّوري دريد لحّام مؤخّراً بمشروع اكتشاف ورعاية المواهب الثقافية والرياضيّة والفنيّة، الذّي أطلقته محافظة دمشق بحضور ما يزيد على 1100 موهبة سورية.

وتمّ تكريم لحّام من قبل محافظ دمشق على مشاركته في هذا المشروع، وبدوره قام الفنّان السّوري القدير بمشاركة الأطفال غناء بعض الأغاني السّوريّة الوطنيّة ضمن فقرة فنّيّة شهدت تفاعلاً كبيراً.

ويُعنى المشروع بانتقاء المواهب من طلبة المدارس تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 عاماً، ويهدف إلى رعايتهم وتأهيلهم على أيدي خبراء ومختصّين بالتّعاون بين الجهات العامّة والخاّصة.

وعلى الصّعيد الفنّي، يشارك لحّام في بطولة عمل درامي واحد "بواب الريح" الذي سيعرض خلال موسم دراما رمضان 2014، والعمل عن نص خلدون قتلان ويخرجه المثنّى صبح.

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