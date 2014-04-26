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هل أُصيب أيمن رضا بعيار ناري في حمص ؟!

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هل أُصيب أيمن رضا بعيار ناري في حمص ؟! هل أُصيب أيمن رضا بعيار ناري في حمص ؟!

أبدى الفنّان السّوري أيمن رضا استغرابه الشّديد من الشّائعات التي باتت تلاحقه بين فترة وأخرى، فلم يمضِ أقل من شهر على نفيه شائعة إصابته بقذيفة هاون في دمشق، حتّى خرجت شائعة جديدة تقول أنّه أُصيب بعيار ناري في حمص بسبب الحرب الدّائرة في البلاد.
وكتب الفنّان السّوري والذّي يعتبر من أكثر الفنّانين تواصلاً مع جمهوره عبر صفحته الشّخصيّة على "فيسبوك"، "بس بدي إفهم مين اللي عم يطالع هالإشاعات اني متصاوب بحمص، أصلاً شو أخدني ع حمص. اي شو هي هيك؟؟؟؟؟".
وعلى الصّعيد الفنّي، يتابع رضا تصوير مشاهده في المسلسل السّوري الكوميدي "بقعة ضوء" الجزء العاشر، في العاصمة دمشق.

 

 

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