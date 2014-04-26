رانيا يوسف تخون زوجها مع صديقه!

خلال لقائنا بالممثلة رانيا يوسف في مسلسل "الإخوة" سمعتك تقولين: «أنا ست مش كويسة» عن ماذا كنت تتحدثين؟ أجابت: "أكيد عن دوري في العمل، لأني من المفترض أني زوجة ولدي طفلة، ولكني أخون زوجي مع صديقه، لذلك أظهر في صورة «ست مش كويسة»، وهذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها مثل هذا الدور، وأغيّر جلدي، وأقدم أدواراً جريئة مثل هذه؛ لأن هناك بالفعل نساءً هكذا وصوليات، ويردن المال والجاه. أكيد أنا خائفة لأن المجتمعات العربية والشرقية لا تقبل المرأة الخائنة بشكل طبيعي، لذلك أنا قلقة من تقبل الجمهور للدور صراحة". وعن موهبة ابنتيها في التمثيل قالت:"هناك أخبار جديدة عن ابنتي نانسي الصغيرة، فهي تقدم الآن دوراً مع والدها في مسلسل من إنتاجه، ومن المحتمل أن تمثل معي في مسلسل «الصندوق الأسود»، ستمثلني وأنا صغيرة". وعما لو قامت بتدريبها على بعض الأمور وهي صغيرة قالت:"«ضاحكة»: هي ليست بحاجة إلى أي تدريبات، «ولا جيت جانبها ما شاء الله عليها»، هي ممثلة بالفطرة". أما عن ابنتها ياسمين فقالت: "تحب الغناء باللغة الإنجليزية، وتحلم بأن تكون مغنية، لذلك هي مواظبة على دروس في الغناء حالياً". وعن المصاريف التي تنفقها على ملابسها قالت:"أرتدي من الفساتين ما يحلو لي، لا أهتم بالماركات، فبإمكاني ارتداء فستان بمائة جنيه، ويكون شكله جميلاً عليّ. فنحن من نعطي قيمة الفستان وليس العكس".

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