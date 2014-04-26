لماذا غضب سميرة سعيد من أصالة؟

أكد مقربون من الفنانة سميرة سعيد غضبها الشديد من الفنانة أصالة بسبب عدم تقديمها واجب العزاء في وفاة والدة سعيد إلا بعد مرور عدة أيام، على الرغم من انتشار خبر الوفاة وتناقله عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.

ويبدو أن قسماً من زملاء المطربة المغربية في الوسط الفني لم تصله المعلومة إلا بعد الوفاة بعدّة أيام، ومن بينهم أصالة نصري.

وسارعت الأخيرة إلى كتابة تعزية، عبر حسابها الشخصي، على "تويتر" للمطربة الملقبة بـ"الديفا"، قالت فيها: "خالص العزاء للفنانة سميرة سعيد في وفاة والدتها، وندعو الله أن يُلهم أهلها الصبر والسلوان .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".