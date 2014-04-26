غوينيث بالترو والرجال السبعة... قصة إنفصال

ربّما الأعوام العشرة، التي كانت مدّة ارتباط Gwyneth Paltrow بزوجها السابق Chris Martin، قد أنْسَت جمهورها العريض أنّ هذه النجمة كانت رائدة في علاقاتها المتقلّبة مع أهمّ نجوم هوليوود.

فقد تعدّدت علاقات النجمة الغرامية، إذ كانت تنتقل من نجم وسيم إلى آخر أكثر وسامة، إلى أن استقرّت مع زوجها Chris، وبقيت معه 10 أعوام، وأنجبت خلالها ولدين.

لكن انفصالها مؤخرا" يطرح تساؤلات كثيرة حول حياتها العاطفية، وإن كانت Gwyneth ستعود إلى سابق عهدها، أو كانت ستحيي أيّاً من علاقاتها القديمة؟... الأيام المقبلة ستُظهر لنا ذلك.

لكن في الوقت الحالي، دعونا نتعرّف إلى أهمّ علاقات Gwyneth Paltrow مع نجوم هوليوود، بالأسماء والصور.

1- Chris Martin: تعرّفت إليه عام 2002، ليتزوّجا في 5 كانون الأول عام 2003. بقيت مع النجم البريطاني 10 أعوام وأنجبت منه ولدين. لكنّهما انفصلا مؤخراً.

2- Bryan Adams: تواعدا لفترة قصيرة في عام 2002. لكن هذه العلاقة لم تعرف النجاح.

3- Luke Wilson: بعد أن جمعهما فيلم رومانسيّ سويّاً، تواعدا لمدّة عام تقريباً، ثمّ افترقا، لأنّ Chris خطف قلبها، فتركت Luke وتزوّجته.

4- Ben Affleck: علاقة مميّزة جمعته بالنجمة الشقراء، واستمرت منذ عام 1997 حتى عام 2000.

5- Brad Pitt: على الأرجح أنّ علاقته معها كانت العلاقة الأولى التي جمعته بنجمة من نجمات هوليوود، ووصلت إلى حدّ الإقدام على خطوة الخطوبة. استمرّت هذه العلاقة حوالى 4 أعوام، من عام 1994 حتى عام 1997.

6- Robert Sean: لم تدم هذه العلاقة كثيراً، فقد استمرت من عام 1991 إلى عام 1992، لكنها كانت مميّزة وراقية.

7- Scott Speedman: كانت علاقة سريعة وغير مؤثرة بالنسبة إلى الطرفين. بدأت عام 1999 وانتهت في نفس العام.