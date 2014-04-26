فريق الدوري – محمد صلاح الجديد يختار 4 أهلاوية وعبد الشافي

يعرض FilGoal.com اختيارات محمد فاروق نجم المقاولون العرب لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

فاروق هو النجم الأبرز في صفوف المقاولون العرب هذا الموسم، ويخضع لفترة اختبار في بازل السويسري في الصيف المقبل على طريقة محمد صلاح جناح تشيلسي الحالي.

وجاءت اختيارات فاروق من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره النجم الواعد ضم أربعة لاعبين من الأهلي، ولاعبا من الزمالك هو محمد عبد الشافي.