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من هي النّجمة التي اعتذرت عن حضور حفل زفاف كيم كردشيان؟

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أعلن الثنائي Beyonce الشخصية الأكثر تأثيراً في العالم وزوجها Jay Z استمرارهما في رفض حضور حفل زفاف صديقيهما Kim Kardahsian التي سقطت أرضاً خلال تصوير إعلان في ميامي وKayne West بصفتهما إشبيني العروسين.

وذكرت الصّحف الأمريكية أنّ مغنّي الراب اعتذر من صديقه المقرّب Kayne، وشرح له سبب عدم حضوره وزوجته الحفل، وذلك لتجنّب الظّهور الإعلامي من خلال البرنامج الواقعي "Keeping Up With The Kardashians" الذي سينقل وقائع الحفل. وأكّد المغنّي أنّه كان ليحضر الحفل لو لم يكن علنياً.

من جهته، تفهّم Kayne قرار صديقه، ولكنّه حزن كثيراً لغيابه عن حفل الزّفاف.

وللتعويض عن عدم مشاركته في المناسبة السعيدة، قام Jay Z باستئجار يخت بقيمة 100 ألف يورو للعروسين كهدية شهر العسل، فضلاً عن إقامته حفلاً خاصّاً لهما في الملهى اللّيلي 40/40 الذي يملكه في نيويورك.

فمن سوف يختار العروسان ليرافقهما في حفل زفافهما المتوقّع إقامته الشهر المقبل، بعد اعتذار صديقيهما؟!

 

 


 

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