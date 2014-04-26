لماذا رفضت بيرين سات الدخول إلى رام الله ؟

تحل الفنانة التركية الشهيرة بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي بدور "فاطمة " في مسلسل "فاطمة"، و"سمر" في مسلسل "العشق الممنوع"، ضيفة شرف على أسبوع الموضة الفلسطيني والذي تقيمه وكالة "Modelicious".

وتعد بيرين من أكثر الفنانات اهتماماً بعروض الأزياء، حيث تحل ضيفة شرف على عروض أزياء حول العالم، كان آخرها في لندن العام الماضي.

وعن اليوم الأول للحفل، أوضح تامر الحلبي صاحب الشركة التي تنظم عرض الأزياء أن عرض الأزياء سيكون بحضور الفنان الأردني هاني متواسي، والفنان الفلسطيني المشارك في برنامج مواهب العرب Arabs Got Talent محمد الديري، إضافة إلى الفنانة التركية بيرين سات التي تحل ضيفة شرف.

وفي اليوم الثاني سيكون هناك عرض للأزياء بمشاركة فرقة "أوسكار" اللبنانية، والفنانة المصرية منة شلبي ومي عز الدين، بينما اليوم الثالث والأخيرة سيشمل عرض أزياء واحتفالاً شعبياً يحييه المطرب الشعبي إياد طموس.

وعن كيفية دعوة الفنانة بيرن سات، قال الحلبي: "التنسيق مع الفنانة بيرين للوصول إلى رام الله تم بمراسلتها للمشاركة في حفل عرض الأزياء الفلسطيني. وكونها تشارك في عروض أزياء تقام في دول العالم"، مشيراً إلى أن الفنانة التركية تشجعت للفكرة حينها وتحمست لزيارة فلسطين.

وكشف مدير شركة "موديلشيز" الحلبي عن تخوف صاحب الفنانة بيرين سات ورفضها الدخول إلى فلسطين عبر مطار "إسرائيل"، مما دفع الشركة إلى تحويل وجهة قدومها إلى رام الله عبر مطار عمّان.

وقال: "بيرن سات رفضت القدوم عن طريق إسرائيل. لا أعرف تحديداً لماذا. لكن اعتقد انه تخوف أمني أو كونها من دولة إسلامية قد يكون التخوف من الختم الإسرائيلي على جواز سفرها، لذلك هي قررت القدوم عن طريق الأردن ومن ثم إلى رام الله".

وعن الأسباب التي شجعت الفنانة بيرين للقدوم إلى فلسطين، قال الحلبي: "ما شجع الفنانة بيرين للقدوم إلى فلسطين هو جدول وأجندات الفعاليات والمشاركين في الحفل وقد تشجعت وأعطت موافقتها سريعاً للقدوم إلى رام الله مطلع الشهر القادم".

وأضاف "تمت مناقشة خروجها من تركيا واستقبالها في الأردن والتوجه معها بعد ذلك إلى رام الله وإقامتها هناك، ناهيك عن الجولات الميدانية التي سنصطحبها عليها، وتحديداً المسجد الأقصى وهذا أمر كان ايجابياً لصالحنا إضافة إلى أنه بات شرط من ضمن الشروط بينا ضرورة دخول المسجد الأقصى".

وينتظر جمهور محبّي الفنانة الحسناء بيرين سات من الفلسطينيين قدومها إلى رام الله، حيث لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن مشاركتها في أسبوع الموضة الفلسطيني مطلع الشهر القادم.

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