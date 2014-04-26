تامر حسني: أحاول جاهداًَ ألا أظهر ابنتي إلى الإعلام

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً فنياً ناجحاً في المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء، حضره جمهور غفير من المعجبين والمعجبات، تفاصيل أخرى عن الحفل وحوار أجرته "سيدتي" مع تامر حسني في ما يلي:

حضرت معجبات تامر في وقت مبكر إلى المطار لاستقبال نجمهنّ المفضل حيث هلّلن باسمه كالعادة، بل وحاولت إحدى المعجبات التي كانت تصرخ باسم «تامر» ملاحقة سيارة النجم المصري، غير أن السائق انطلق بسرعة نحو الفندق الذي أقام به تامر وزوجته بسمة بوسيل، التي حضرت الحفل مع عائلتها دون أن تثير فضول الصحافيين، وكانت أكدت بعض المصادر لـ «سيدتي» أن بسمة أسرّت لبعض صديقاتها أن تامر لا يريدها أن تحضر حفلته والاهتمام بابنتهما تاليا. وبدت بسمة سعيدة جداً وجميلة ورشيقة أيضاً، وقد سبقت زوجها إلى الدار البيضاء مع ابنتها تاليا، وكانت تردد لبعض صديقاتها أنها لن تكرر السفر بمفردها مع ابنتها؛ لأنها عذبتها كثيراً في السفر.

"سيدتي" وتامر

وقّعت عقداً لصالح شركة «روتانا»، ما الذي سيضيفه تامر لـ «روتانا»؟ وما الذي ستضيفه لك هي بدورها؟

إن شاء الله، بالعمل الجيد وإخلاص كل طرف منا للآخر سنخلق تعاوناً مستمراً.

أين وصلت تحضيرات الألبوم؟

إلى المرحلة ما قبل النهائية

تحضر الآن لمسلسل «فرق توقيت»، لماذا هذا الغياب عن التلفزيون في المواسم الرمضانية الفائتة رغم النجاح الملحوظ الذي عرفه مسلسل «آدم»؟

لأن نجاح «آدم» فرض عليّ مسؤولية كبيرة، وتطلّب مني أن أفكر أكثر من مرة قبل أي خطوة.

المنافسة شديدة في الدراما في السنوات الأخيرة. هل تراهن على «فرق توقيت» للتفوق في المنافسة؟

لا أراهن على شيء، فالعمل الجيد يفرض نفسه.

هل سنسمع «ديو» غنائياً بينك وبين نيكول سابا أو مي سليم في المسلسل؟

كنت أتمنى ذلك، لكن للأسف، السياق الدرامي للمسلسل لا يسمح بذلك.

جاءت عناوين المجلات والجرائد مؤخراً كما يلي: «تامر حسني يختار بطلة مسلسله القادم أو يختار كاتب كلمات المقدمة»، هل الكلمة الأخيرة لك في اختيار عناصر المسلسل؟

بالتأكيد غير صحيح، لأنني أستشير في حياتي دائماً الآخرين، وهناك في العمل من يديره من منتج ومخرج ولهما وجهة نظر تحترم دائماً.

هل تخاف الانتقادات والشائعات؟

لا، أبداً، تعوّدت على الشائعات منذ ظهوري. والجميع يعلم أن أغلب الشائعات عن الفنانين غير صحيحة. وبالنسبة للانتقادات أحاول أن أعمل جيداً كي أتفاداها. وإن وجدت بالتأكيد أحترمها وأعمل بها.

هل شاهدت حلقة «البرنامج» لباسم يوسف التي ذكر فيها برنامجك «رحلة صعود»؟

المقربون مني أخبروني بها، لكني لم أشاهدها لأني كنت مسافراً في جولتي الغنائية إلى أميركا.

ابنتك تاليا ظهرت في بعض المشاهد من برنامج «رحلة صعود»، هل سنشاهدها في السنوات القادمة في الإعلام؟

أحاول جاهداً أن لا أظهرها.

هل أعمالك مع نجوم عالميين أوصلتك إلى العالمية؟

لا، بل هي خطوة للوصول ونشر لغتنا وثقافتنا العربية إلى كل العالم.

حفلاتك قليلة في المغرب مقارنة مع حفلات نجوم آخرين. ما السبب في ذلك؟

لأنني أهتم بالكيف والجودة والتميّز بكل حفلة وليس بالكمّ، بالإضافة إلى أنني أحب وأحترم بشدة جمهور المغرب وأعتبر حفلاتي بالمغرب من أجمل حفلاتي في

مشواري الفني أتحدث المغربية

بحكم أن زوجتك بسمة مغربية، هل أصبحت تتكلم بالعامية المغربية جيداً؟ وهل هي صعبة فعلاً؟

بالطبع، فقد تحسنت كثيراً، وأتواصل بها اليوم بشكل أفضل وأفهم معانيها.

أصبحت الأغاني المغربية رائجة مؤخراً، ألا تفكر في طرح أغنية بكلمات وإيقاع مغربيين؟

أفكر باستمرار في توزيع موسيقي يشمل كل اللهجات والثقافات العربية.

كم مرة تزور المغرب في السنة؟

ليس لدي عدد زيارات معين. يتوقف هذا على التزاماتي المهنية.

أكثر مدينة تحب زيارتها في المغرب؟

كل المدن بدون استثناء، وأتمنى أن أزورها جميعها.

هل تحب الطبخ المغربي؟ وما أفضل طبق مغربي تحب أن تأكله من يد بسمة؟

بالطبع أحبه، وأحب من يد بسمة الطجين والرفيسة.

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