بعد 4 أشهر من الغيبوبة .. أسطورة “الفورميلا 1″ يستيقظ ويتعرف على زوجته

أعلنت مديرة أعمال بطل العالم السابق في سلسلة سباقات الـ”فورمولا1″ مايكل شوماخر، يوم الجمعة 25 أبريل، أن السائق الألماني خرج من الغيبوبة الاصطناعية التي دخل فيها منذ مدة طويلة.

وقالت سابينا كيم لقناة “RTL” الألمانية، بحسب ما ذكرت “العربية نت” ، إن الأسطورة شوماخر استيقظ من الغيبوبة الاصطناعية، وقد عرف زوجته، ولكن عملية الخروج من الغيبوبة الاصطناعية صعبة تحت تأثير الأدوية المخدرة، فهو يستيقظ أحياناً ويعود أحياناً أخرى إلى الغيبوبة.

وأضافت سابينا، بأنها لا تستطيع الإدلاء بتصريحات أكثر من ذلك، لأنها تحترم خصوصية شوماخر. وستتوقف عن التعليق على حالة متسابق “الفورمولا 1″ السابق نهائياً مع خروجه من المستشفى، لأنه سيكون قادراً بنفسه على التواصل مع الصحافة، إذا رأى ضرورة لذلك.

يذكر أن شوماخر “45 عاماً” يرقد في مستشفى “غرونوبل” الفرنسي منذ 29 ديسمبر 2013، بعد سقوطه خلال تزلجه خارج المسار في جبال الألب الفرنسية، وارتطام رأسه بصخرة.

ونقل إلى المستشفى بصورة عاجلة، حيث وضع في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه بسبب الإصابة الخطرة التي تعرض لها. وخضع شوماخر منذ ذلك التاريخ إلى عمليتين جراحيتين في الرأس.