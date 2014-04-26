حزب الكرامة يحذر صباحي من مغازلة الإخوان : رهان فاشل

حذّر محمد سامي رئيس حزب الكرامة، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الذي يدعمه الحزب مؤسس «التيار الشعبي»، من «مغازلة الإخوان سياسيًا» لكسب أصواتهم، مؤكدًا فشل أي رهان على الجماعة المصنفة «إرهابية».

وأكد «سامي»، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن مصر سوف تشهد «عُرسًا وطنيًا» من خلال المنافسة الانتخابية بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي، معربًا عن أمله في انتخابات نزيهة بشهادة المنظمات الدولية التي ستتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو المقبل.

وجدد تأكيداته، أن حزبه يدعم ويتضامن بشكل كامل ونهائي مع «صباحي»، محذرًا الأخير من «مغازلة الإخوان لأن اللعب للحصول على أصوات عناصر الجماعة، سيكون بمثابة انتحار سياسي لفرصة أي مرشح في الفوز بكرسي الرئاسة في مصر».

وأوضح أن حملة المشير السيسي، تفهم جيدًا خطورة التحالف مع الإخوان أو كسب ودهم للحصول على أصواتهم؛ مستنكرًا دعوة حملة المشير للإخوان المنشقين في العودة للحياة السياسية من بوابة الحملة.

وكشف سامي، أن الإخوان لن يُعطوا أصواتهم للمشير السيسي ولا حمدين صباحي، موضحًا عدم تأثير أصواتهم على العملية الانتخابية برمتها؛ لأنهم أصبحوا لا يمثلون أي كتلة بالشارع المصري حاليًا، بينما حال رهان أي مرشح عليهم فإن ذلك يسقطه شعبيًا وسياسيًا.