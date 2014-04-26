"العفو الدولية": ترحيل 3 سوريين من مصر..ومصدر أمنى: إقامتهم غير شرعية

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين، وقالت فى بيان لها، مساء أمس الجمعة، "إن 3 لاجئين سوريين فى مصر يواجهون خطر الإعادة إلى سوريا خلال ساعات".

وأضافت المنظمة الدولية، والتى يقع مقرها فى لندن، "أن الثلاثة تلقوا إخطارًا من قبل السلطات المصرية، أمس، بإعادتهم إلى سوريا خلال 48 ساعة، إذا لم يكونوا قادرين على تحمل تذاكر المغادرة، سواء إلى لبنان أو تركيا أو ماليزيا، حيث كانوا يسعون إلى ذلك فى بداية لجوئهم".

من جانبه، قال مسئول أمنى مصرى تعليقا على بيان منظمة العفو الدولية حول معاملة السلطات المصرية للاجئين السوريين فى مصر ومواجهة البعض منهم لإمكانية الترحيل، "إن التقرير تغاضى عن الشروط التى حددها القانون المصرى للحصول على الإقامة الشرعية"، مشيرا إلى أن "السلطات المصرية لا تتعامل مع المهاجرين الشرعيين وفقا لجنسياتهم بل بوصفه مهاجرا غير شرعى سواء كان ذلك سوريا أو حاملا لجنسية أى دولة".

وأضاف أن "مصر استقبلت خلال عام 2012 ما يقرب من 257 ألفًا و500 سورى بشكل رسمى، غادر منهم 155 ألفًا وتبقى 102 ألف، وفى عام 2013 وصل إلى مصر 254 ألفًا غادر منهم 210 آلاف"، متابعا "أن عدد السوريين حاليًا على الأراضى المصرية يتجاوز ١٥٠ ألفًا يقيمون بشكل شرعى"، موضحا أن "شروط حصول السورى على تأشيرة تكون بعد موافقة الجهات الأمنية".