بالصور.. المركز الثقافى المصرى بالسعودية يحتفل بذكرى تحرير سيناء

احتفل المركز الثقافى المصرى بالرياض، بعيد تحرير سيناء فى إطار أجندته الثقافية لهذا العام، والتى تقوم على قيادة العمل الثقافى المصرى بالمملكة، فى ضوء الاختصاصات المنوطة به حسب قواعد العمل الدبلوماسي، تحت رعاية عفيفى عبد الوهاب، سفير مصر بالسعودية، والقنصل العام حسام عيسى، ولفيف من كبار أعضاء السلك الدبلوماسى والإعلامى، ومجموعة كبيرة من رموز الجالية بالمدن السعودية.

وتضمن الاحتفال، أكثر من عشرين فقرة فنية وشعرية، وعرض فيلم تسجيلى عن سيناء عبر العصور، فى أجواء وطنية رائعة سيطرت على الاحتفالية، وأكد السفير عفيفى عبد الوهاب على دور الرئيس الراحل أنور السادات، فى استعادة كامل التراب المصرى، وشرح دور الدبلوماسية المصرية فى استكمال عملية التحرير، داعيا المصريين للتكاتف لكى تعود مصر إلى ريادتها ودورها الحضارى.

واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار الثقافى فى كلمته، أهمية سيناء وتاريخها وقيمتها الدينية فى الكتب السماوية، مركزا على الإشارات القرآنية الكثيرة لأماكنها المقدسة، والأحداث الكبرى التى جرت على أراضيها، ملقيا الضوء على معارك الحرب والسلام التى خاضتها مصر من أجل استعادة كل التراب الوطنى، داعيا المؤسسات المصرية المعنية بوضع إستراتيجيات متكاملة من أجل تنمية سيناء، وجعلها بوابة لإفريقيا ومعبراً تجاريا للعالم كله، للقضاء على حالة التشرذم التى تعوق العمل الوطنى وتأخذه بعيدا عن الأولويات الوطنية فى هذه اللحظة من تاريخ مصر.

وشدد القنصل العام حسام عيسى، على دور المملكة فى مؤازرة مصر فى كل المنعطفات التاريخية التى مرت بها.

وكرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعميد الجالية المصرية بالمملكة، الدكتور عثمان الخشت على دوره فى نجاح أضخم امتحانات للجالية المصرية بالخارج، وقام اللواء سامح سيف اليزل بمداخلة من كازاخستان، ووجه كلمة للحضور بيّن فيها البطولات المصرية التى تحققت لاسترداد سيناء، وهنأ البعثة الدبلوماسية والجالية.