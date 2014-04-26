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مجموعة السبع تقرر فرض عقوبات جديدة على روسيا

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أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أنها قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في الازمة الأوكرانية، في حين أفاد مسؤول أمريكي كبير أن هذه العقوبات قد تفرض اعتبارا من الاثنين.

وقالت الدول السبع في بيان مشترك «لقد اتفقنا الآن على اننا سنتحرك سريعا لفرض عقوبات إضافية على روسيا، بالنظر إلى الحاجة الملحة لتأمين فرصة حصول اقتراع ديمقراطي ناجح وسلمي في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في أوكرانيا، فقد تعهدنا التحرك بشكل عاجل لتكثيف العقوبات المحددة الاهداف والتدابير الرامية لزيادة تكاليف التصرفات الروسية».

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