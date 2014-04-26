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اسئناف محاكمة بديع و47 آخرين في ” قطع طريق قليوب”

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اسئناف محاكمة بديع و47 آخرين في ” قطع طريق قليوب” اسئناف محاكمة بديع و47 آخرين في ” قطع طريق قليوب”

محمد بديع

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية أحداث قطع طريق ( إسكندرية الزراعي) وقتل شخصين، والشروع في قتل 6 آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، والمتهم فيها 48 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، من بينهم 38 متهمًا محبوسًا، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة، بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة وأمانة سر ماهر الشوبري.

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