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لجنة الشباب في حملة السيسي: لا حوار مع الإخوان

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لجنة الشباب في حملة السيسي: لا حوار مع الإخوان لجنة الشباب في حملة السيسي: لا حوار مع الإخوان

قال زكي القاضي، المتحدث الإعلامي باسم «لجنة الشباب» في حملة المشير عبد الفتاح ، المرشح الرئاسي المحتمل، إن حملة المشير «ترفض رفضًا باتًا التعاون أو الحوار مع جماعة (الإخوان) بأي شكل من الأشكال»، وتساءل: «كيف نتعاون معها أو ندخل معهم في حوار وهم في الأصل جماعة إرهابية؟».

وأضاف «القاضي»، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن الحملة «ملتزمة بما أقره مجلس الوزراء والقضاء الذي صنف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا»، مؤكدًا أنه «لا صحة مطلقًا لما أثير حول ترحيب الحملة بالتعاون مع الإخوان أو دمجهم في الحياة السياسية من بوابة حملة المشير السيسي».

وشدد على أن حملة «السيسي» لا يُمكن أبدًا أن تراهن على أصوات «الإخوان» المنشقين في الانتخابات الرئاسية؛ فموقف الحملة واضح جدًا ولا يقبل المزايدة.

وحول الشخصيات الذين أعلنوا انشقاقهم عن الجماعة في وقت سابق لـ30 يونيو، مثل المحامي ثروت الخرباوي، نفى أن تكون الحملة استعانت بهم أو تواصلت معهم، موضحًا أن «الأمر يتعلق بالحملة المركزية، وهي التي تُقرر ذلك من عدمه خلال المرحلة المقبلة، وقد يتم الاستعانة بهم فعليًا من أجل توضيح حقيقة جماعة الإخوان الظلامية وتفكيرها، للرأي العام».

وكشف عن أن الحملة سوف تبدأ الأسبوع الجاري تحركاتها عبر «لجنة الشباب» من أجل التواصل مع فصائل شبابية مختلفة؛ لفتح قنوات اتصال معهم بصورة مباشرة.

وبيّن «القاضي» أن المشير لم يتحدث أحد داخل لجنة شباب الحملة حول التواصل مع شباب حملة المنافس المرشح الرئاسي حمدين صباحي من عدمه.

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