شادي الغزالي حرب يوضح حقيقة تصريحات صباحي حول محاكمة السيسي

نفى شادي الغزالي حرب، عضو المكتب السياسي لتيار «الشراكة الوطنية»، ما نشر على لسان حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل مؤسس «التيار الشعبي»، حول نيته محاكمة منافسه المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، حال فوزه (صباحي) برئاسة الجمهورية.

وقال «حرب»، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «تسجيل حمدين الكامل يؤكد أنه لا يستهدف محاكمة السيسي»، معتبرًا أن ما تنشره بعض الصحف في هذا الشأن «تلاعب بالألفاظ يفتقد لأبسط قواعد المهنية».

وتابع: «كل ما قاله صباحي (لا أعامل السيسي كمجرم مُستهدف محاكمته)»، مؤكدًا أن مؤسس «التيار الشعبي» يرفض الدخول في معارك مع الجيش».