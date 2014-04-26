صحيفة “القدس العربي” تكشف دور المخابرات المصرية في إتمام المصالحة الفلسطينية

كشفت صحيفة «القدس العربي» اللندنية، عن دور لعبه جهاز المخابرات العامة المصرية في إتمام المصالحة الفلسطينية الخميس، بين حركتي «فتح وحماس» والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات نيابية.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم السبت: «لا يمكن تشخيص أو توقع مستوى المصالحة المفاجئة بين حركتي فتح وحماس برعاية الرئيس محمود عباس دون أو قبل استشعار (المخفي) في قرار المخابرات المصرية الذي سمح للقيادي في حماس موسى أبو مرزوق بمغادرة مصر إلى قطاع غزة ثم العودة إليها».

وأضافت أن «الترتيب الأمني المصري كان من المعالم الواضحة لاتفاق المصالحة الذي أنجز علنا الخميس دون وضع آليات تنفيذ واضحة على الأقل».

وأشارت إلى أن لمصر «أهداف سياسية» من وراء فتح النافذة أمام «حركة مرنة» لقيادة «حماس»، وتابعت: «مصر وتحديدا المؤسسة الأمنية تقول ضمنيا أنها مستعدة لاستئناف دورها القديم والكلاسيكي في مسألة الملف الفلسطيني، وتحديدا في الجزء المتعلق منه بالمصالحة».