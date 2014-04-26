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الرائد: النصر لم ينسحب من مفاوضات ضم الجبرين

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الرائد: النصر لم ينسحب من مفاوضات ضم الجبرين الرائد: النصر لم ينسحب من مفاوضات ضم الجبرين

نفى عبد الله السبيعي رئيس الرائد السعودي انسحاب النصر من مفاوضات ضم عبد العزيز الجبرين لاعب وسط الفريق.

وكان الجبرين قد امتنع عن الحضور لتدريبات الرائد، بسبب رغبته في الانتقال للنصر في حين يفضل ناديه عرض الهلال.

وقال عبد الله السبيعي في تصريحات إذاعية: "نحن مؤتمنون على مصلحة نادي الرائد، وهذا يجبرنا على البحث عن العرض الأعلى المقدم لضم لاعبنا المميز عبدالعزيز الجبرين".

وتابع "رئيس النادي متمسك بكلمته مع الهلال، لكن هذا يتعلق بمستقبل لاعب، ولا نستطيع إجباره على الموافقة على وجهة لا يريدها، لكنا سنجد حلاً مع اللاعب والأندية التي ترغب بخدماته".

وواصل موضحا "لا اعتقد أن النصر سينسحب من مفاوضات ضم اللاعب في الفترة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النصر سينسحب من الصفقة بسبب مماطلة الرائد في الرد على العرض المقدم.

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