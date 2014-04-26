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متحدث ” التيار الشعبي”: صباحي قال نصًا ” أنا أستهدف محاكمة السيسي”

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أكدت هبة ياسين، المتحدث باسم «التيار الشعبي» عضو حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل، صحة تصريحات منسوبة لـ«صباحي» كشفت عن نيته محاكمة منافسه المشير عبد الفتاح ، وزير الدفاع السابق.

وقالت «هبة»، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت: «حمدين في التسجيلات قال بالنص: (لا أتعامل مع السيسي كمجرم أنا أستهدف محاكمته)»، وتابعت: «الصحيفة التي نشرت التسجيل أضافت كلمة (لكن) ومن هنا تغير المعنى».

ونشرت إحدى الصحف تسجيلًا صوتيًا للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، خلال لقائه مع عدد من شباب الثورة، كشف عن نيته محاكمة «السيسي» حال فوزه بالرئاسة، إلا أن حملة المرشح نفت صحة التسجيلات.

وكان الناشط شادي الغزالي حرب، عضو المكتب السياسي لتيار «الشراكة الوطنية» الذي حضر لقاء «صباحي»، نفى ما نشر في هذا الشأن.

وقال «حرب»، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «تسجيل حمدين الكامل يؤكد أنه لا يستهدف محاكمة السيسي»، معتبرًا أن ما تنشره بعض الصحف في هذا الشأن «تلاعب بالألفاظ يفتقد لأبسط قواعد المهنية».

وتابع: «كل ما قاله صباحي (لا أعامل السيسي كمجرم مُستهدف محاكمته)»، مؤكدًا أن مؤسس «التيار الشعبي» يرفض الدخول في معارك مع الجيش».

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