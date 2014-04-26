أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وفيات الأطفال الرضع في عام 2006م «12» لكل ألف مولود وليس «22»

Google+ Print
وفيات الأطفال الرضع في عام 2006م «12» لكل ألف مولود وليس «22» وفيات الأطفال الرضع في عام 2006م «12» لكل ألف مولود وليس «22»

    سعادة الأخ الكريم الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير جريدة «الرياض» سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على الخبر المنشور في الصفحة قبل الأخيرة من صحيفة «الرياض» الموقرة (العدد 16738 في 22/6/1435ه) المتضمن تصريحاً لسعادة المشرف العام على العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني جاء فيه أن معدل وفيات الأطفال الرضع بالمملكة انخفض في عام 2013 إلى ثماني حالات لكل ألف مولود مقارنة ب(22) لكل ألف مولود عام 2006. والصحيح هو أن معدل وفيات الأطفال الرضع في عام 2006 كان (12) لكل ألف مولود وليس (22) - كما هو معتمد من فريق العمل المكون من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف، حسب الجدول المنشور في موقع البنك الدولي على الرابط: data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN.

وتقبلوا أطيب تحياتي..

أخوكم

د. عثمان عبدالعزيز الربيعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية