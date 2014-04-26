وفيات الأطفال الرضع في عام 2006م «12» لكل ألف مولود وليس «22»

سعادة الأخ الكريم الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير جريدة «الرياض» سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على الخبر المنشور في الصفحة قبل الأخيرة من صحيفة «الرياض» الموقرة (العدد 16738 في 22/6/1435ه) المتضمن تصريحاً لسعادة المشرف العام على العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني جاء فيه أن معدل وفيات الأطفال الرضع بالمملكة انخفض في عام 2013 إلى ثماني حالات لكل ألف مولود مقارنة ب(22) لكل ألف مولود عام 2006. والصحيح هو أن معدل وفيات الأطفال الرضع في عام 2006 كان (12) لكل ألف مولود وليس (22) - كما هو معتمد من فريق العمل المكون من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف، حسب الجدول المنشور في موقع البنك الدولي على الرابط: data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN.

وتقبلوا أطيب تحياتي..

أخوكم

د. عثمان عبدالعزيز الربيعة