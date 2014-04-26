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السمري: أعوام تسعة كلها إنجازات

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السمري: أعوام تسعة كلها إنجازات السمري: أعوام تسعة كلها إنجازات
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صالح بن علي السمري

    قال صالح بن علي السمري مدير الشؤون الفنية ببلدية محافظة البدائع تمر هذه الأيام ذكرى غالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الغالي، وهي ذكرى البيعة التاسعة المباركة لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)؛ في ظل نماء وازدهار وتطور كبير تعيشه البلاد الطاهرة انها أعوام تسعة تجلت فيها الانجازات والعطاءات الخيرة التي يشاهدها القريب والبعيد مشاريع جبارة كبيرة تقف شاهدة عيان استفاد منها المواطن والمقيم وخدمات مقدمة في مختلف القطاعات ودعم لا محدود نتج عنه ارتفاع في المستويات اجتماعية وعلمية وصحية وكافة القطاعات الاخرى؛ كل عام ومليكنا ووطننا بألف خير.

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