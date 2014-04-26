اصابة 3 اشخاص فى مشاجرة مع اخرين بسبب حد فاصل بارضهم الزراعية بسوهاج‎

اصيب 3 اشخاص فى مشاجرة مع اخرين بسبب خلاف على حد فاصل بارضهم الزراعية بمركز طما بسوهاج .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كلاً من (علي حلمي عكاشة 63 سنة فلاح مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة وتم تحويله لمستشفي اسيوط الجامعي ،و حسن محمد علي 20 سنة فلاح مصاباً بجرح قطعي باصبع الابهام الايسر ،و محمد عبده علي 25 سنة فلاح مصابا بسحجات بالجبهة) ويقيمون كوم العرب .

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين عن سبب وكيفية حدوث اصابتهم اتهموا كلاً من (مؤمن . ع ،و مصطفي . ع ،و محمود . ع ،و عبد القادر . ع) ويقيمون بذات الناحية بالتعدي عليهم

بالضرب واحداث اصابتهم واحداث اصابة الاول بسنجة وذلك علي اثر مشاجرة فيما بينهم بسبب خلاف على حد فاصل بارضهم الزراعية .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .