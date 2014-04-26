الأسبوع المقبل.. قافلتان دعويتان للأزهر والأوقاف فى حلوان وأسيوط

تنطلق قافلتان دعويتان لعلماء الأزهر والأوقاف، الأسبوع المقبل، إلى مدينة حلوان ومحافظة أسيوط، لإلقاء عدة محاضرات ودروس فقهية وشرعية، وعقد عدة لقاءات فكرية وندوات تثقيفية بمساجد ونوادى ومصانع المحافظتين، حول فضل العمل والإنتاج ودور الشباب فى بناء الأوطان وتقدمها والإيجابية فى حياة المسلم وحقوق الأبناء على الآباء، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة.

من جانبها أكدت وزارة ا?وقاف، مواصلة القوافل الدعوية لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف جهودها المخلصة لنشر سماحة الإسلام، وصحيح الدين فى مختلف محافظات مصر، برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشارت الوزارة، إلى استقبال أهالى عائلتى الدابودية والهلالية بمحافظة أسوان، قافلة علماء الأزهر الشريف والأوقاف الخميس الماضى، استقبالا طيبا حيث التفّ أهالى العائلتين حول علماء القافلة يستمعون إلى دروس المساء بين المغرب والعشاء بمساجد خالد بن الوليد بخور عوّاضة، ودار الضيافة بمنطقة السيل الروسى، والتحرير بخور عوّاضة فى قلب مساكن العائلتين، فى جو من الارتياح والتفاؤل ودارت الدروس حول حق الجوار، وحرمة الدماء، والتأكيد على أن الحلم والصفح والعفو من شيم الكرام.

وثمن أهالى العائلتين حسب بيان لوزارة ا?وقاف، دور الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير فى متابعة الجهود المبذولة للصلح بين عائلتى الدابودية والهلالية، لاحتواء الأزمة وإعادة الهدوء والسكينة والألفة بينهما فى القريب العاجل بإذن الله تعالى.

ومن العلماء المشاركين فى القافلة: الدكتور محمد عبد العاطى عباس أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، والدكتور سعيد عامر أمين عام اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر، والشيخ جابر طايع مدير مديرية أوقاف القاهرة، ومدير مديرية أوقاف أسوان السابق.