مركز جينيف للتحكيم الدولي يكرم مراد موافى كأفضل شخصية وطنية

أعلن مركز جينيف للتحكيم الدولي أنه سيكرم اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامه الاسبق، تقديرًا لدوره العظيم الذي قام به خلال سنوات خدمته للوطن وتقديرًا لدوره البطولي بجهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للوطن.

وقال المستشار عبد الرحمن عامر المدير التنفيذى للمركز:” إن مركز جينيف سوف سيعقد مؤتمرًا صحفيّا بأحد فنادق القاهرة يوم 30 أبريل الجاري، ويشارك في المؤتمر الدكتور يحيى الجمل رئيس مجلس الأمناء بمركز جينيف، والدكتور رجائي عطية، والمستشار محمد كساب عامر؛ مسئول الاتصال السياسي بجامعة الدول العربية، وعدد من رموز مصر والعالم العربي”.

وقال صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى لحملة ” رئيسنا” الداعمة لمراد موافي لـ ” اونا ” :” ان وفد من مركز جنيف يتوجه غدًا لمنزل اللواء موافي وتسيلمه دعوة لحضور لتكريمه يوم يوم 30 من الشهر الجاري .

وشكر صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى واعضاء حملة رئيسنا، مركز جنييف لأختياره أول من وقف فى مواجهه مرتكبي قاتلى جنود الجيش بمذبحة رفح الاولى وكشفهم فى وسائل الاعلام، ومن لعب دور بطولى فى حماية ثورة 25 يناير، وساند ثوار 30 يونيو لاستعادة الوطن، والداعم الاول لخارطة الطريق .