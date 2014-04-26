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قوات الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق نشب بـ 9 منازل بالبلينا

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قوات الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق نشب بـ 9 منازل بالبلينا قوات الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق نشب بـ 9 منازل بالبلينا

أرشيفية

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بناحية اولاد عليو “نجع ابو ستيت” .

بالنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ناجي لبيب احمد 46 سنة مزارع وامتد الحريق الى 8 منازل واحواش متجاورة ملك كلاً من (عابدين لبيب احمد 51 سنة شيخ بلد ،و محمد السيد احمد 50 سنة مزارع ،و زكي كامل ربيع 38 سنة مزارع ،و عز الدين عبد الرحيم سباق 62 سنة مزارع ،و احمد ابراهيم عبد الرحيم 35 سنة سائق ،و صدقي علي عبد الرحيم 52 سنة عامل بدولة الكويت ،و على سيد احمد 66 سنة عامل بدولة الكويت ،و محمد علي عبد الرحيم 52 سنة عامل) ولم ينتج عن ذلك ثمة اصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى نفوق 4 رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية .

وبسؤال مالكي المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا حدوث الحريق لارتفاع درجة الحرارة مما ادي لاشتعال الحريق بكمية من البوص بمنزل الاول امتد لباقى المنازل ونفوا الشبهة الجنائية.
> حرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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