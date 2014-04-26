حمدان بن زايد يعزي في وفاة الشاعر عبيد خميس صويلح الهاملي

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية واجب العزاء إلى أحمد خميس صويلح الهاملي وإخوانه بوفاة، المغفور له بإذن الله، شقيقهم الشاعر عبيد خميس صويلح الهاملي، وذلك في منزل العائلة بمدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بالإنابة وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.