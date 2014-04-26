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طحنون بن محمد ونهيان وسيف ومنصور بن زايد يحضرون أفراح الشامسي

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طحنون بن محمد ونهيان وسيف ومنصور بن زايد يحضرون أفراح الشامسي طحنون بن محمد ونهيان وسيف ومنصور بن زايد يحضرون أفراح الشامسي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس، الحفل الذي أقامه سلطان راشد الشامسي بمناسبة زفاف نجله «راشد » إلى كريمة زايد عبد العزيز الشامسي.

وحضر الحفل، الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومعالي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ محمد بن طحنون آل نهيان والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان إلى جانب عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وعدد من المسؤولين.

وتخللت الحفل فقرات شعبية تراثية منوعة ابتهاجاً بالمناسبة.

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