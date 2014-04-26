أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزارة العمل الليبية وسفارة كوريا الجنوبية توقعان اتفاقية

Google+ Print
وزارة العمل الليبية وسفارة كوريا الجنوبية توقعان اتفاقية وزارة العمل الليبية وسفارة كوريا الجنوبية توقعان اتفاقية

وقعت وزارة العمل والتأهيل مع دولة كوريا الجنوبية اتفاقية لانشاء مركز متقدم في مجال تقنية المعلومات والحواسيب والاتصالات ، وقال وكيل وزارة العمل والتأهيل الليبي عبد الرزاق التمتام في تصريح له مساء اليوم – انه وبعد عدة نقاشات ومشاورات مع سفارة كوريا الجنوبية امتدت قرابة السنتين تقريبا كللت اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة كوريا الجنوبية من أجل انشاء مركز ليبي كوري في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحواسيب يستهدف الباحثين عن العمل من الشهادات العليا والمتقدمة.

وأوضح أن دولة كوريا الجنوبية من بين دول العالم التي يشهد لها في مجال تقنية المعلومات ، وقد ابدت استعدادها لانشاء هذا المركز والذي يستهدف 110 متدربين يتم تدريبهم على مجموعات متتالية كل حسب تخصصه وبالتالي يمنح المتدرب المتميز شهادات قبول للتدريب في دولة كوريا الجنوبية بصفة مدرب.

واستعرض التمتام آليات عمل المركز باعتباره من أهم المراكز المتقدمة في العالم والتي تقوم دولة كوريا الجنوبية بانشائها في محتلف دول العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .

يذكر ان هذا المركز يضم خمسة معامل مجهزة بأحدث التقنيات والمعلومات والاتصالات تختص بتجهيز اللوحات الالكترونية المتقدمة والتجهيزات الخاصة بمعدات السيسكو.

ويحتوي المركز على مكتبة متكاملة تقوم بإعداد المناهج التدريبية التي يستعين بها المتدرب في جمع المعلومات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا