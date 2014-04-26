وزارة العمل الليبية وسفارة كوريا الجنوبية توقعان اتفاقية

وقعت وزارة العمل والتأهيل مع دولة كوريا الجنوبية اتفاقية لانشاء مركز متقدم في مجال تقنية المعلومات والحواسيب والاتصالات ، وقال وكيل وزارة العمل والتأهيل الليبي عبد الرزاق التمتام في تصريح له مساء اليوم – انه وبعد عدة نقاشات ومشاورات مع سفارة كوريا الجنوبية امتدت قرابة السنتين تقريبا كللت اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة كوريا الجنوبية من أجل انشاء مركز ليبي كوري في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحواسيب يستهدف الباحثين عن العمل من الشهادات العليا والمتقدمة.

وأوضح أن دولة كوريا الجنوبية من بين دول العالم التي يشهد لها في مجال تقنية المعلومات ، وقد ابدت استعدادها لانشاء هذا المركز والذي يستهدف 110 متدربين يتم تدريبهم على مجموعات متتالية كل حسب تخصصه وبالتالي يمنح المتدرب المتميز شهادات قبول للتدريب في دولة كوريا الجنوبية بصفة مدرب.

واستعرض التمتام آليات عمل المركز باعتباره من أهم المراكز المتقدمة في العالم والتي تقوم دولة كوريا الجنوبية بانشائها في محتلف دول العالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .

يذكر ان هذا المركز يضم خمسة معامل مجهزة بأحدث التقنيات والمعلومات والاتصالات تختص بتجهيز اللوحات الالكترونية المتقدمة والتجهيزات الخاصة بمعدات السيسكو.

ويحتوي المركز على مكتبة متكاملة تقوم بإعداد المناهج التدريبية التي يستعين بها المتدرب في جمع المعلومات.

أ ش أ