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ديل بوسكي عن فيلانوفا: رحل عنا رجل طيب في منتصف العمر

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ديل بوسكي عن فيلانوفا: رحل عنا رجل طيب في منتصف العمر ديل بوسكي عن فيلانوفا: رحل عنا رجل طيب في منتصف العمر

مدريد، (إفي): أعرب المدير الفني للمنتخب الإسباني، فيسنتي ديل بوسكي اليوم عن حزنه لوفاة مدرب برشلونة السابق تيتو فيلانوفا، ووصفه بـ"الرجل الطيب الذي رحل في منتصف العمر"، موجها تعازيه لزوجة وأبناء وعائلة الفقيد.

وأوضح ديل بوسكي في تصريحات صحفية قائلا "رحل عنا شخص طيب، وكان دائما ما يسعى لتقديم عمله على أكمل وجه، رحل في منتصف العمر، إنها خسارة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف "أشاطر زوجته الألم وأطفاله وعائلته في هذه اللحظات العصيبة".

وعانى تيتو على مدار عامين مع مرض السرطان، وكان قد نقل اليوم لمستشفى (كيرون) في برشلونة وأجريت له جراحة عاجلة الليلة الماضية، لتوافيه المنية صباح اليوم.

واستهل تيتو مسيرته التدريبية مع فريق برشلونة ب قبل أن يعمل مساعدا لجوارديولا في الفريق الأول.

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