نصري: أرسنال هو فينجر.. ولا يعجبني كلام مورينيو عنه

أشاد سمير نصري صانع ألعاب مانشستر سيتي بمدربه السابق أرسين فينجر، متمنيا أن يفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وتأهل أرسنال لنهائي كأس الاتحاد لمواجهة هال سيتي، في موسم يواجه فيه فينجر العديد من الانتقادات.

وقال نصري لصحيفة "تيليجراف": "فينجر هو أبي في كرة القدم، فهو من أتى بي إلى هنا وجعل مني هذا اللاعب وجعلني أثق في إمكاناتي.. وكان ذلك عظيما بالنسبة لي".

وتابع "أنا سعيد لأن أرسنال في نهائي كأس إنجلترا وأتمنى أن يفوز، فقد أكون في مشاكل مع جماهير أرسنال بسبب الطريقة التي يعاملونني بها، ولكن أريد أن يفوز فينجر ببطولة لأنه لا يستحق كل ما قيل عنه".

وانضم نصري إلى أرسنال من مارسيليا عام 2008، ورحل بعدها بثلاث سنوات إلى سيتي في صفقة أغضبت جماهير المدفعجية ولا تنساها حتى الآن.

وانتقل صاحب الـ26 عاما للحديث عن الحرب الكلامية التي نشبت بين جوزيه مورينيو وفينجر في وقت سابق، حيث وصفه الاستثنائي بـ"المتخصص في الفشل".

فقال: "أنا معجب جدا بجوزيه مورينيو وأحب طريقته في الحديث في المؤتمرات الصحفية، ولكن ما قاله عن فينجر يفتقد إلى الاحترام".

وأوضح "أرسنال هو فينجر فقد غير النادي ولا يمكن أن نقول عنه متخصصا في الفشل، فالجميع يجب أن يتحلوا بالهدوء حتى جماهير أرسنال، وعليهم أن يتصرفوا وفقا لما يقولوه عن ثقتهم في فينجر".