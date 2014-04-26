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منتخب مصر للشباب يشارك ببطولة جراند برايز للكاراتيه بالتشيك

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منتخب مصر للشباب يشارك ببطولة جراند برايز للكاراتيه بالتشيك منتخب مصر للشباب يشارك ببطولة جراند برايز للكاراتيه بالتشيك

يشارك منتخب للشباب والناشئين فى بطولة (جراند برايز) بالتشيك اعتبارا من غد السبت وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.

وأوضح مصطفى فكرى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكاراتيه والمسؤول الاعلامى عن الاتحاد أن البعثة يرأسها سيد نصر عضو مجلس الإدارة بالإتحاد ، وتضم من الجهاز الفنى كلا من : مدحت النجار إدارى والدكتور محمود ربيع مدرب اللياقة البدنية والأحمال ومحمود مصطفى مدرب كاتا وسيد الفقى مدرب كومتيه ومحمود حلمى حكم و12 لاعب ولاعبة.

تجدر الاشارة إلى أن البعثة غادرت مصر أمس الخميس وتدربت اليوم الجمعة استعدادا لمنافسات الغد.

ووجه مصطفى فكرى رئيس اللجنة الشكر لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ونبيل فهمى وزير الخارجية وذلك لإستقبال السفير المصرى بالتشيك لبعثة المنتخب ، موضحا أنها بدأت بالقيام بدورها الحقيقى فى إستقبال فرق الكاراتيه.

تجدر الاشارة إلى أن منتخب الكاراتيه للكبار استقبله سفير مصر بأسبانيا عند مشاركته ببطولة فيلا دى مدريد خلال الفترة من 4 حتى 7 من نفس الشهر ، وحقق فيها المنتخب الوطنى المركز الأول وقام السفير المصرى باسبانيا بتسليم الجوائز .

أ ش أ

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