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رئيس الشباب الإماراتي: جماهيرنا لا تستحق هذا الفريق المقاتل

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رئيس الشباب الإماراتي: جماهيرنا لا تستحق هذا الفريق المقاتل رئيس الشباب الإماراتي: جماهيرنا لا تستحق هذا الفريق المقاتل

عبر سامي القمزي رئيس الشباب الإماراتي عن غضبه من الجماهير التي تهاجم فريقه في الفترة الماضية.

وقال القمزي لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "جمهورنا لا يستحق هذا الفريق الذي يقاتل في كل لقاء من أجل تحقيق الفوز".

وتابع "لابد من التمييز بين الجماهير المساندة للفريق في كل مكان، والجماهير التي تشكل ضغطا على الشباب في أي لقاء وهو الأمر الذي يأتي بنتائج عكسية".

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي خلف أهلي دبي الذي ضمن التتويج.

ويسير بخطى ثابتة في بطولة الأندية الخليجية، بعدما فاز على الخريطيات 4-0 في ربع النهائي.

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